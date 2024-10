Aleksandra Kwaśniewska o dysproporcjach w zarobkach ze względu na płeć. Przytoczyła oburzającą sytuację: "Oni mi zabiorą, żeby jemu dać"

Stawki powinny być zróżnicowane, nie ze względu na płeć,ale na wykształcenie, doświadczenie, pracowitość, sumienność, dobrze wykonywanie obowiązków, w świecie szołbizy dodatkowo za sympatię i popularnośc bo im bardziej lubiana i ceniona osoba tym więcej się na niej zarobi. Np w kinie...jeśli jest film, w rolach głównych z Tomem Cruisem i jakąś mało znaną aktorką XYZ, to to Tom Cruise powinien dostać wyższą stawkę, bo to na Toma Cruise pójdą ludzie do kina i to na nim wytwórnia więcej zarobi, a nie na pnnie NIKT!! Zdrowego rozsądku nam potrzeba w tej kwestii, a nie dzielenią płciowego!