Aleksandra Kwaśniewska spędza wakacje w OKAZAŁYM DOMU na Mazurach (ZDJĘCIA)

Aleksandra Kwaśniewska znajduje się w centrum medialnego zainteresowania już od dzieciństwa, a wszystko za sprawą prezydentury jej ojca i aktywności matki, która była wówczas Pierwszą Damą. Znani rodzice okazali się dla Oli przepustką do telewizyjnej kariery, którą jednak w pewnym momencie przerwała. Po latach wzbraniania się przed powrotem na szklany ekran w końcu się ugięła i od niedawna współprowadzi "Miasto kobiet".

Podobnie jak w przypadku innych rozpoznawalnych osobistości naturalnym przedłużeniem medialnych aktywności Aleksandry Kwaśniewskiej stał się jej Instagram. To tam chwali się urywkami z codzienności i daje obserwującym znać, co u niej słychać. Poza kamerami Ola wiedzie bowiem w miarę spokojne życie u boku Kuby Badacha i - jak jeszcze niedawno zapewniała - to nie medialne zainteresowanie jest dla niej najważniejsze.