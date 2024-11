Aleksander Kwaśniewski na archiwalnych zdjęciach z okazji 70. urodzin

W ostatnim czasie sporo medialnej uwagi poświęcone było Jolancie Kwaśniewskiej . To wszystko przez książkę na temat życia żony Aleksandra Kwaśniewskiego . Przemyślenia i różne osobiste doświadczenia z czasów prezydentury męża, którymi podczas promocji wydawnictwa dzieliła się była pierwsza dama, cieszyły się sporym zainteresowaniem mediów.

Były prezydent również nie pozostaje w cieniu i aktywnie udziela się w mediach. Choć nie jest już aktywnym politykiem, to chętnie komentuje bieżącą sytuację polityczną oraz różne wydarzenia społeczne w kraju. Aleksander Kwaśniewski 15 listopada skończył 70 lat. Z tej okazji z urodzinowymi życzeniami dla solenizanta pospieszyła jego córka Aleksandra .

Pociecha Aleksandra i Jolanty opublikowała w mediach społecznościowych całą serię archiwalnych, niepublukowanych wcześniej zdjęć z młodości ojca. Na instagramowym profilu Oli Kwaśniewskiej można zobaczyć m.in. polityka, gdy jako nastolatek pozował do zdjęcia z niedźwiedziem. Ukochana córka byłego prezydenta podzieliła się także ze swoimi obserwatorami ciekawą refleksją.

No kto by pomyślał, że ten nieustraszony dziubdziuś z ręką w paszczy niedźwiedzia właśnie dobił do 70-tki? - możemy przeczytać na profilu Aleksandry Kwaśniewskiej.