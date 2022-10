Aleksandra Kwaśniewska UCIEKŁA sprzed kamery, gdy usłyszała pytanie o... Marcina Hakiela!

gbtr 15 min. temu zgłoś do moderacji 39 5 Odpowiedz

Zawsze jak jest artykuł o Oli Kwaśniewskiej , to większość komentarzy dotyczy jej ewentualnej ciąży. Wielu komentujących zastanawia się, czy Ola jest już w ciąży albo czemu jeszcze nie jest ? Jeśli nie jest, to dlaczego ? Czy nie chce ? Czy nie może? Mieszkam zagranicą, czasami czytam plotki i tutaj nikt nie analizuje czyjejś bezdzietności. A w Polsce zaglądanie kobietom do macicy , to narodowe hobby.