"Ameryka Express" POWRÓCI NA ANTENĘ? Ujawniono pierwszą potencjalną uczestniczkę: "Marzyła, aby wziąć w czymś takim udział"

Choć "Ameryka Express" cieszyło się sporym zainteresowaniem, to od 2 lat nie zdecydowano się na zrealizowanie kolejnej edycji. Jako potencjalne powody wymieniano wciąż trwającą pandemię koronawirusa oraz rosnące koszty formatu, lecz także kontrowersyjne zachowanie, które prezentowali przed kamerami jego uczestnicy . Okazuje się, że może nie wszystko stracone, o czym już donoszą rodzime media.

"Ameryka Express" powróci na antenę?

Jak donosi portal Pomponik, popularny format ma wkrótce powrócić do ramówki TVN-u, a produkcja już kompletuje obsadę uczestników . Show ma zagościć na antenie "w odświeżonej odsłonie", co podobno obejmuje nową lokalizację, konkurencje i oczywiście nazwiska, które nadadzą medialnemu spektaklowi odpowiedniego wydźwięku. Triumfalny powrót ma mieć miejsce na wiosnę 2023 roku, a zdjęcia będą ponoć realizowane jeszcze jesienią tego roku.

Oto pierwsza uczestniczka nowego "Ameryka Express"

Co więcej, serwis donosi też o pierwszej uczestniczce, która co prawda jeszcze nie podpisała kontraktu, ale jest już zdecydowana na udział. Mowa podobno o Klaudii El Dursi, eksuczestniczce "Top Model" i prowadzącej "Hotelu Paradise". Nie jest jasne, czy oznacza to przerwę w emisji flagowego randkowego formatu stacji, jednak celebrytka ma być mocno podekscytowana na myśl o podróży po świecie za dolara dziennie.