Andrzej Duda rozmawia z królem Jordanii przez telefon, a internauci SZUKAJĄ KABLA przy aparacie (FOTO)

Informacja została opatrzona zdjęciem Dudy ze słuchawką telefoniczną przyłożoną do ucha . "Zamaskowany" prezydent miał w tym momencie rozmawiać z królem.

Wkrótce do sprawy braku kabla postanowił odnieść się rzecznik Andrzeja Dudy :

To fake news. Może trudno to sobie wyobrazić, ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu - napisał na Twitterze Błażej Spychalski.