Andrzej Kosmala i Marian Lichtman KŁÓCĄ SIĘ o Krzysztofa Krawczyka Juniora. "Ogarnij się, skończ ze swoją zawiścią!"

Anna 18 godz. temu zgłoś do moderacji 783 49 Odpowiedz

Kosmala odjechał... jeśli mówi, że Lichtman zazdrości pogrzebu Krawczykowi, to z nim coś jest nie tak. Ja bym do sądu podała Kosmalę, który oczernia publicznie Lichtmana mówiąc, że Junior jest jego synem. Otóż trzeba być kompletnym idio tą, żeby wysnuwać takie wnioski. Kosmala powinien wiedzieć, że gdyby Junior był synem Lichtmana, to on już by dawno zajął się nim tak, że nie brakowałoby mu ptasiego mleka. Tak Lichtman traktuje rodzinę, jak każdy dobry człowiek. Kosmala za to nie ma żadnych argumentów, tylko pluje na ludzi, którzy pomagają pokrzywdzonemu przez własną rodzinę Krzysztofowi. Pomaga laleczce krzywdzić niepełnosprawnego pasierba. Wyjątkowy s...