Andrzej Piaseczny otwiera się na temat partnera i ślubnych planów: "Małżeństwa jednopłciowe w Polsce to jedynie KWESTIA CZASU"

Unikający na co dzień zbędnych aferek Andrzej Piaseczny niedawno stał się w niektórych kręgach szalenie kontrowersyjną postacią. Wszystko za sprawą coming outu, którego dokonał dzięki utworowi Miłość ze swojego nowego krążka. Tekst piosenki traktuje o romantycznym uczuciu do mężczyzny i gwiazdor nie miał najmniejszych problemów, aby przyznać, że również o nim samym. Wyznanie muzyka wywołało w sieci sporo emocji, na które sam zainteresowany reaguje jednak z nadzwyczajnym opanowaniem.

To tylko kwestia czasu. Tydzień temu oglądałem wywiad z panią pastor kościoła protestanckiego, która mówiła, że w swoim kościele błogosławi jednopłciowe pary. W obliczu polskiego prawa nic to nie znaczy, ale ona błogosławi. Od niedawna wystarczy wyjechać do Czech, żeby być gościem na ślubie dwóch facetów lub dwóch kobiet. Chciałbym, żeby ludzie, którzy potrzebują takiego błogosławieństwa, mogli je dostać. Czy ja go potrzebuję? Wierzę w Boga, więc… I niech to wystarczy - naprowadza na odpowiedź tajemniczy jak zawsze Piasek.