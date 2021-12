Andrzej Piaseczny przyjął trzecią dawkę szczepionki. W komentarzach dyskutuje z koronasceptykami: "ŻEGNAM"

adam zdun przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

to wybor kazdego czlowieka chcesz sie szczepic szczep nie to nie po co tyle nienawisci z tego powodu zaszczepieni tez choruja dziwne ze tylko artykuly o tym jaki celebryta sie zaszczepil a czemu nie o naglych zgonach ale taka narracja jest czas pokaze kto mial racje tylko po co tyle jadu a piasek jak zawieje tak sie ustawi ale to jego sprawa tylko po co z tego robic show