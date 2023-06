Andrzej Seweryn zabiera głos w sprawie kontrowersyjnego nagrania. Aktor sugeruje włamanie na prywatny profil

Ruanda 11 min. temu zgłoś do moderacji 16 7 Odpowiedz

Ćwiczył przemówienie na jutro do młodych, tak zawsze prali mozgi, żeby nakłonić do ludobojstwa, likwidowania innych. Odczlowieczanie, pokazanie przeciwnika jak nie człowieka, niegodnego szacunku, rozmowy, tylko od razu zabic i rozdeptać jak robaka. Młodzi mam nadzieję mają więcej rozumu i nauczyli sie tolerancji i miłości do WSZYSTKICH ludzi. On się chciał poradzić liska czy wystarczajaco dobrze, żeby młodych do nienawiści pobudzić.