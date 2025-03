Aneta Glam potwierdziła ROZSTANIE z multimilionerem? Caroline Derpienski już świętuje: "Wreszcie się przyznała. Misja zakończona"

Caroline Derpienski i Aneta Glam od dłuższego przerzucają się publicznie złośliwościami, a ich konflikt przybiera na sile. Najnowsza odsłona dramy między stacjonującymi za oceanem Polkami sprowadza się do głównie do tematu rzekomego rozstania Anety z Georgem Wallnerem .

Caroline obwieściła kilka dni temu, że biznesmen rozstał się z 51-latką, a jako poparcie swojej tezy opublikowała fotki multimilionera z tajemniczą blondynką . "Żona Miami" nie odniosła się wprost do śmiałej teorii "dolarsowej królowej", choć zasugerowała, że sama rezerwowała partnerowi stolik w luksusowej restauracji. Glam przekazała również, że wkrótce ujawni całą prawdę na temat jej związku z Georgem , lecz dostęp do najświeższych informacji w tym temacie będą miały tylko osoby, które uiszczą opłatę za specjalną subskrypcję na Instagramie.

Wojna Caroline Derpienski i Aneta Glam trwa w najlepsze. Afera o matki

Od mojej matki to ty się odczep. Ja tylko podziękowałam twojej publicznie w uprzejmy sposób za follow, a ty, Anetka, na swoim profilu wmawiasz ludziom, że ja nękam ponoć twoją matkę. Odstaw to co bierzesz, ok? - zaapelowała Derpienski.