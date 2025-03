Aneta Glam wspomina, jak relaksowała się na łodzi George'a, od którego odeszła po 12 latach. Już tęskni za dawnymi czasami?

Caroline Derpienski oraz Aneta Glam nie ukrywają niechęci do siebie. Celebrytki już od dłuższego czasu przerzucają się złośliwościami, a ostatnio ich konflikt mocno przybrał na sile. Wszystko przez rozstanie 51-latki z ukochanym. Aneta oficjalnie zakończyła 12-letni związek z George'em. Do tego, że uczucie pomiędzy nimi wygasło, od jakiegoś czasu usilnie starała przekonać wszystkich Caroline, co nie spodobało się jej nieco "starszej koleżance".