Aneta Glam rozmawiała z George'em o tajemniczej blondynce ze zdjęć: "Chyba domyślacie się, KTO w tym maczał ręce!"

czy w Miami one tez sa znanymi clebrytkami? dlaczego w Polsce cały czas sie o nich mówi? My nie dowiemy sie prady kto komu dołki kopie. Aneta trzyma sie faceta i Karola tez się trzyma swjego Dzaka az poumierają, a spadek dostana ich dzieci. One za ich zycia maja wspaniałe luksusowe zycie i nie wazne jak to sie mówi ze siedzą na starych jajach, ale na złotych starych jajach. U młodych jaj nie miałyby takiego sponsoringu i zycia. Patrząc na Anete to mysle ze jej partner juz mógłby szukac innej i nie wiemy czy szuka czy nie. Czas pokaze.