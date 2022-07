Angelina Jolie i 16-letnia Shiloh SZALEJĄ wśród tłumu na koncercie Maneskin w Rzymie (WIDEO)

Po rozstaniu z Bradem Pittem Angelinę Jolie pochłonęło życie rodzinne. Jako mama sześciorga dzieci gwiazda miała do ogarnięcia sporo tematów, a porządkowanie życia rodziny po rozpadzie związku stało się jej priorytetem. Ostatnio jednak Jolie coraz więcej czasu poświęca się działalności publicznej i pracy.

Na wiosnę aktorka pełniąca od kilku lat funkcję ambasadorki dobrej woli Narodów Zjednoczonych przyleciała do Polski, skąd trafiła do Ukrainy. Dopominająca się o prawa dla uchodźców na całym świecie gwiazda spotkała się z mieszkańcami Lwowa, wypiła kawę w jednej z tamtejszych kawiarni, musiała też ewakuować się ze wszystkimi do schronu, gdy na ulicy rozległ się nagle alarm przeciwbombowy.