Ania Starmach zdradziła PŁEĆ DZIECKA! "Spełniło się marzenie męża"

Gościu 44 min. temu

Jakoś mnie denerwuje takie publiczne faworyzowanie jakiejkolwiek płci u ludzi spodziewających się dziecka. To rozumiem, że córka nie jest spełnionym marzeniem męża? Dopiero teraz to marzenie się spełni? Nawet jeśli mają jakieś preferencje, to po co o tym mówić publicznie, przecież tej córce może być kiedyś przykro, jak to przeczyta.