Anna Starmach prezentuje ciążowy brzuch. "Po ciężkim pierwszym trymestrze wreszcie odzyskuję siły" (FOTO)

Po dość ciężkim pierwszym trymestrze wreszcie odzyskuję siły. To znaczy nadal mogłabym spać 16h, ale na szczęście powrócił apetyt. Na planie i w domu wszyscy się o mnie troszczą, odciążają, pomagają, a ja... ja z tej pomocy korzystam. Bo o ile w pierwszej ciąży prawie do końca udawałam, że przecież ja wszystko mogę i pomocy nie potrzebuję , o tyle w drogiej ciąży wiem, że wtedy się myliłam.

Starmach dodała, że podczas drugiej ciąży zmieniło się jej podejście do błogosławionego stanu.

Teraz jak nigdy chcę dbać o siebie i swój organizm, aby potem on znalazł siły na dbanie o małego dzidziusia. Chociaż oczywiście o ile napisać to prosto, o tyle wykonać trudniej. Bo gdy wracam po całym dniu na planie i marzę tylko o kąpieli i spaniu w domu, wtulają się we mnie małe Jagienkowe rączki i słyszę "mamo cytaj mi cytaj, baw się ze mną i rób fikołki".