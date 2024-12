Anita Sokołowska otworzyła się na temat EUTANAZJI: "Nikt nie powinien w to wnikać"

Czytam komentarze i dziwią mnie niektóre wypowiedzi. Wystarczy sobie wyobrazić ojca, który w wieku 65 lat doznał rozległego udaru krwotocznego. Przez zaniedbania personelu szpitalnego i totalnie bezmyślne procedury pacjent leżąc 9 dni w szpitalu nabawił się licznych odleżyn do kości, zapalenia płuc i NFZ nie przyjął go na żadną rehabilitację. Szpital „wpycha” rodzinie pacjenta, sparaliżowanego, z głęboką afazją, z powyższymi nabytymi plus infekcją dróg moczowych i cewnikami! Nikt nie mów o żadnych refundacjach choćby pampersów! I teraz ten pacjent ma wrócić do mieszkania 50 m2 w bloku na czwartym piętrze ! Wyobraźcie to sobie, ja to znam z autopsji! A gdyby był samotny i ubogi? No nic tylko żyć! Albo co? Modlitwa? Też się przyda tylko trzeba mierzyć siły na zamiary.