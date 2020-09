Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradza sposób na powrót do formy po ciąży: "To nie jest efekt diety ani ćwiczeń"

Kolejną parą, która udowadnia, że ślub z obcą osobą może być początkiem prawdziwej miłości, są Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak - uczestnicy trzeciej edycji. Od pierwszej chwili przypadli sobie do gustu i aktualnie tworzą szczęśliwe małżeństwo. Rok temu na świat przyszedł ich synek, Jerzy , a w lipcu urodziła się córeczka, Bianka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

Dla Anity wygląd jest bardzo ważny. Już kilka miesięcy temu podkreślała, że "ciąża nie może być wymówką, by o siebie nie dbać".

Nikogo chyba więc nie dziwi, że zgodnie z trendem lansowanym przez inne mamy-celebrytki, Szydłowska błyskawicznie wróciła do formy po porodzie i już chwali się płaskim brzuchem.

To prawda, że nasze ciało jest niesamowite i ogromnie dużo znosi. To nie jest efekt diety ani ćwiczeń, bo przy jednym dziecku można mieć jeszcze na to czas, a przy dwóch ewentualnie kilka brzuszków, bo po prostu padam, mama dwójki - napisała w relacji na InstaStories.