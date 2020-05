TYLKO NA PUDELKU: Anja Rubik prawi o modzie w dobie koronawirusa i UJAWNIA, co łączy ją z Szymonem Komasą!

Anja Rubik jeszcze kilka lat temu kojarzyła się wyłącznie ze światem mody, w którym zrobiła błyskotliwą karierę. Ostatnio modelka skłania się jednak coraz częściej ku sprawom społecznym i obywatelskim, w które się chętnie angażuje. Głośno wypowiada się m.in. na tematy związane z prawami kobiet czy aborcją, a okazjonalnie wchodzi także w polemikę z poglądami "natchnionej" działaczki Kai Godek.





Anja Rubik DZIĘKUJE Facebookowi za usunięcie konta Kai Godek





W mijających miesiącach Anja Rubik dała się poznać jako gorliwa przeciwniczka polityki partii rządzącej. Jedną z kwestii, w których modelka i rząd Prawa i Sprawiedliwości się nie zgadzają, jest bez wątpienia edukacja seksualna. Anja wielokrotnie dawała wyraz temu, że tak ważny temat traktowany jest w naszym kraju jako amunicja polityczna, a nie realny, wymagający naprawy problem.





Anja Rubik znów uderza w Kaję Godek i stwierdza gorzko: "Edukacja seksualna jest wykorzystywana jako AMUNICJA POLITYCZNA"





Teraz w rozmowie z Pudelkiem Anja kolejny raz przyznaje, że brak rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce to ogromny problem. Modelka podkreśla jednak, że nie stawia się w roli edukatorki i chce być osobą, która zwraca uwagę na problem dezinformacji i daje platformę do wypowiedzi ekspertom w tej dziedzinie.





Chcę podkreślić, że ja nie edukuję Polaków. Edukują eksperci. Ja zwracam uwagę na to, jak ważna jest edukacja seksualna każdego człowieka. Seks jest częścią życia każdego człowieka. Ma wpływ na to, jakie związki tworzymy, na wychowanie dzieci, na naszą samoakceptację, na zdrowie i bezpieczeństwo. Wiele osób nie wie, co to właściwie jest edukacja seksualna. Jest pewna propaganda, że to jest coś złego, coś, co deprawuje młodzież, ale my chcemy pokazać, jak młodzi ludzie mogą wejść bezpiecznie w świat seksu - twierdzi Anja.





Jednocześnie modelka przyznaje, że mocno wierzy w słuszność idei, która jej przyświeca.





Nie wiem, ilu osobom się naraziłam, a ile osób jest mi wdzięcznych, ale prawda jest taka, że mocno wierzę w to, że większość osób w Polsce chce dla siebie i dla swoich dzieci rzetelnej edukacji seksualnej. Edukacja seksualna to bezpieczeństwo, a każdy chce czuć się bezpiecznie. Moją misją jest, aby jak najwięcej Polaków dowiedziało się prawdy na ten temat - mówi.





Modelka postanowiła powiedzieć też nieco o tym, jak branża modowa zareagowała na kryzys związany z koronawirusem. Jak sama twierdzi, także i w tym przypadku zaszły pewne zmiany.





W tej chwili sesje odbywają się często w domu. Do wielu osób firmy i projektanci wysyłają ubrania, a modelki same sobie robią zdjęcia. Ja miałam wiele sesji przez Zoom czy Skype z wirtualnymi tłami, więc świat mody jakoś sobie radzi w tej nowej rzeczywistości - zapewnia.





Nieco gorzej radzą sobie natomiast czasopisma drukowane, które jej zdaniem nie zawsze wiedzą, jak zareagować na tak poważną sytuację na świecie.





Niektóre czasopisma nie dały sobie rady, tak jak np. "Vogue" amerykański, na którego okładce jest teraz Gal Gadot. Magazyn, który wychodzi w czasie pandemii, kiedy tysiące osób umiera w Stanach, nie odniósł się w żaden sposób do tego na swojej okładce i zignorował tak trudny moment dla swojego narodu - stwierdza Rubik.





Spore emocje wzbudza też życie prywatne Anji Rubik, o którym sama mówi stosunkowo rzadko. Fani zauważyli, że spędza sporo czasu w towarzystwie Szymona Komasy, brata reżysera Jana Komasy i piosenkarki Mary Komasy. Media utytułowały go już nawet "nowym chłopakiem" modelki, jednak ona nie komentowała sprawy. Teraz ustosunkowała się jednak do tego, jak wyglądają ich relacje.





Szymon Komasa jest moim przyjacielem, bratem mojej najbliższej przyjaciółki Mary. Jeździmy wszyscy razem na wakacje i to, że wspólnie spędzamy często dużo czasu, nie oznacza, że jesteśmy parą - kwituje tajemniczo Anja.





Wierzycie w jej zapewnienia?