Anna Bardowska relacjonuje tragiczną sytuację powodziową: "Spełnił się NAJGORSZY scenariusz". Opublikowała poruszające zdjęcia

Anna Bardowska obrazuje dramatyczną sytuację powodziową w Kłodzku

Influencerka wraz z podjęciem decyzji o związaniu się na stałe z poznanym w programie Grzegorzem Bardowskim , przeprowadziła się do jego wioski położonej w północnej części Kujaw. W tej szczególnie trudnej sytuacji pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi najbliższymi, którzy od wielu lat mieszkają na terenie Dolnego Śląska. Ich telefoniczne relacje oraz informacje przekazywane na bieżąco przez wszystkie media przywołały jej na myśl najgorsze skojarzenia.

Patrzę na to, co się dzieje na południu Polski i jestem przerażona. Cała moja najbliższa rodzina mieszka tam, gdzie rzeki zaczęły wylewać. Niestety, ale doskonale pamiętam rok 1997 - przekazała w sobotę na InstaStory, nawiązując do powodzi tysiąclecia.