Anna Cieślak o posiadaniu potomstwa: "Wszyscy cisną i mówią: "POWINNAŚ mieć dzieci""

Rozalia 19 min. temu

Mieszkam od 10 lat za granicą i po 5 latach małżeństwa nikt, absolutnie nikt nas nie pytał o dzieci. Jestem jedynaczką, ale moi rodzice w żaden sposób nie naciskają na nas w sprawie dzieci. Mój mąż ma 4 młodsze siostry i każda z nich ma tylko 1 dziecko. Moja teściowa nie mówi: macie syna? to trzeba córke! Macie córkę? Trzeba syna! Nam powiedziała, że to wyłącznie nasza sprawa, czy mamy dzieci czy nie bo to przecież to my będziemy się nimi zajmować, a nie ona. W Polsce to działa trochę inaczej. Byłam w lipcu na weselu kuzynki i pierwsze pytanie, które uzyskałam po 2 latach niewidzenia się z rodziną to nie było: co tam u was? zdrowi? Tylko: a wy dalej tak bez dziecka.... ręce, nogi i wszystko inne mi opadło.