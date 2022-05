Anna Dec wyznała, że czekała z seksem DO ŚLUBU: "Chciałam, żeby jeden mężczyzna mnie znał"

Tak tak 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Miód na serce, że są jeszcze mądre kobiety do tego tak piękne. Widać odrazu po tych ludziach, że to wyższa cywilizacja a nie hułota której teraz pełno ! Brawo! Brawo dla tej Pani ! Niech się uczą te gościnne w kroku co to myślą że jak je chłop obraca to coś do niej czuje więcej niż do własnej graby