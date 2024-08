Anna Gacek też była na koncercie Taylor Swift. Werdykt wydała w "Dzień Dobry TVN": "Są momenty dłużyzny i przeciętne muzycznie"

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem czemu robiła taki problem z nią. Gdzie by się nie weszło to „nie rozumiem jej fenomenu”. Są osoby dla których jest nr 1 i niech tak zostanie. Swoje pieniądze wydają na płyty, koncerty itd. Każdy lubi to co chce i nie nam to oceniać i obrażać kogokolwiek. Ta Pani średnio zadowolona, ale są osoby co płakały ze szczęścia i były mega zadowolone.