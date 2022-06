Anna Głogowska WYMOWNIE o plotkach na temat romansu z Mikołajem Roznerskim

Oj Karola 57 min. temu zgłoś do moderacji 137 11 Odpowiedz

Caly ten slub Pisarek i jej milionera to fikcja na instagram. Zobaczcie,ze jej ojciec jak ja prowadzil do oltarza nie mial zadnych emocji. Goscie to stanowili sami influencerzy,nie bylo zadnych wujkow, ciotek. Wszystko pod instagram.