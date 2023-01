Anna Lewandowska chwali się rodzinnym weekendem: kontrola sześciopaku, seflie z mężem i zabawa z dziećmi (ZDJĘCIA)

dle 10 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Weekend z rodziną według państwa L... Zamiast się cieszyć życiem: spacer we czwórkę, obiad/brunch, czy cokolwiek tam jedzą: ciągłe pozowanie, uśmiechy do zdjęć; fotki do social mediów... Kto tu oszalał? Oni? Świat naokoło? Dlaczego ludzie, którzy mają takie pieniądze, nie korzystają z życia tylko robią wszystko, by zarobić jeszcze więcej pieniędzy, których za swojego życia nie będą w stanie wydać (to już są tak kosmiczne kwoty, że wystarczy im do końca życia na egzystencję w wersji 'de luxe'). Przecież to nie do końca prawda, że piłkarska kariera jest krótka; na boisku tak, ale pamiętajmy, że ci najlepsi piłkarze po tym, jak przestają już biegać, rozpoczynają zupełnie inne ścieżki kariery: trenerów, motywacyjnych coachów i innego typu doradców; kasa cały czas płynie (vide: Beckham). Dlaczego oni nie korzystają z życia w pełni?!? Dlaczego wszystko pokazują?!?! Czy oni naprawdę uważają, że kogoś to interesuje, co jedzą, jaki brzuch ma pani L., jak spędzają wolny czas?!?... Dzieci ze spacerów pamiętać będą ciągłe pozowanie, dźwięk migawki, armię 'asystentów' wokół... A później państwo L. mówią, jak to szanują i chronią prywatność... Przestańcie ich obserwować, to pani L. będzie musiała się zabrać za jakąś sensowną pracę, bo zasięgów nie będzie i źródełko pt. 'product placement' wyschnie. p.s. Nie, nie zazdroszczę. Po prostu wyjść z podziwu nie mogę, jak inni, którzy mogą mieć materialnie wszystko, czas na dooperele tracą. Dużo prawdy jest w tym, co powiedział Bob Marley: "Niektórzy ludzie są tak biedni, że jedyne, co mają, to pieniądze"...