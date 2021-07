Anna Lewandowska komentuje zdjęcie Aleksandry Żebrowskiej ZALANEJ matczynym mlekiem: "Skąd ja to znam?"

Aha 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Aha... i po to żeby udowodnić, że jestem matką i przez to jestem czegoś warta muszę pokazać poplamioną bluzkę?! Czy sprowadzamy postać matki do „mleczarni”?! Sorry, ale ostatnio panie - z Zebrowską na czele skutecznie obrzydzają macierzyństwo i w ogóle bycie kobietą. Po co korzystać z dobrodziejstw jak np. wkładki laktacyjne, po co prosić męża żeby zajął się dzieckiem 10 min żeby móc umyć głowę? Nie odkrywają Ameryki! Każdej z nas się czasami nie chce, idziemy spać bez prysznica, nie golimy nóg, to jest normalne! Czy serio trzeba robić z tego jakiś manifest? W ich wydaniu to już nawet nie jest dystans i dowcip, bo praktycznie każdy post i każde zdjęcie jest o tym jaka to jestem zdystansowana bo mam odrośnięte hybrydy i tłuste włosy o robię się z tym zdjęcie 😅 Olka, promuje się na matkę trójki dzieci, żonę a jednoczenie prowadzi własny biznes. Wg. jej filozofii na wszytko jest czas tylko nie na zadbanie o siebie. No, chyba że w końcu dostaje zaproszenie do tv jak od Wojewódzkiego i na wyjście szykuje ją sztab stylistek...