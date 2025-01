Anna Lewandowska pokazała młodszą córkę w pełnej krasie. Laura rośnie jak na drożdżach

Anna Lewandowska bardzo uważnie dobiera treści prezentowane w mediach społecznościowych. W głównej mierze skupiają się one wokół jej planów żywieniowych i treningów prezentowanych w nowo otwartym studiu w Barcelonie. Od czasu do czasu udaje jej się rozgrzewać internet do czerwoności poprzez ukazywanie starannie wybranych fragmentów swojego idyllicznego życia rodzinnego.

Trenerka obserwowana przez ponad 5,5 mln internautów do niedawna bardzo rygorystycznie podchodziła do tematu ekspozycji swoich córek w sieci. Chcąc jednak zaznaczyć obecność dzieci w swoim życiu, "Lewa" pozowała do zdjęć z Klarą i Laurą odwróconymi tyłem do obiektywu aparatu. Po kilku latach wygląd dziewczynek przestał być tajemnicą poliszynela.