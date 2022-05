Anna Lewandowska pozuje na okładce francuskiego magazynu modowego i zdradza: "LAURA KOCHA BUTY" (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

(...) Myślę, że najbardziej podobało mi się to, co przygotowały marki Off White i Louis Vuitton. Na tych dwóch pokazach wyłączyłam myśli, oderwałam się od problemów i całkowicie skupiłam na modzie - wspomina.

Lubię śledzić trendy, obserwować, co dzieje się w świecie mody, ale nie jest to zbyt wysoko na mojej liście priorytetów - mówi szczerze. Łączę w życiu wiele ról. Jestem przedsiębiorcą, sportowcem i mamą. I myślę, że widać to po sposobie, w jaki się ubieram. Lubię bawić się modą i łączyć różne fasony: oversizowe kurtki, jeansy, trampki. Mam kilka par szpilek, ale nie noszę ich wystarczająco często. Przede wszystkim muszę czuć się komfortowo - przeżyć dzień pełen obowiązków. Ubrania powinny dodawać mi pewności siebie. Chcę czuć się dobrze ubrana, a nie wystrojona - przybliża swój stosunek do ubioru żona króla strzelców.