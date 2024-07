Anna Lewandowska pręży wyrzeźbione ciało w panterkowym bikini na jachcie. Jest ogień? (FOTO)

Monika 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ogień… ja widzę dziewczynę, która ma tak straszne kompleksy z przeszłości, że - choć ma możliwości - nie jest w stanie zająć się czymś naprawdę pożytecznym, szlachetnym, czy godnym podziwu. Taka pani Martyna Wojciechowska, czy Anna Dymna i wiele innych, pięknych kobiet, nie potrzebowało non stop półnagiego ciała pokazywać by zaistnieć… Ale pani Ania nie umie wznieść się ponad świecenie umięśnionym brzuchem i większość czasu, energii pożytkuje nie na coś istotnego w życiu a właśnie na robienie rzeźby - słabe to.