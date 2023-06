Anna Lewandowska spróbuje swoich sił w MMA? Zaskakujące doniesienia hiszpańskiej prasy

Sławomir Peszko został ambasadorem Clout MMA

Hiszpańskie media donoszą, że Lewandowska otrzymała propozycję walki w MMA

Hiszpańska prasa donosi z kolei, że taką propozycję miała otrzymać również Anna Lewandowska. Dziennikarka z magazynu "As" zacytowała słowa, które rzekomo miały paść z ust Peszko. Prawdą jest jednak to, że taka rozmowa faktycznie miała miejsce, ale pomiędzy Lewandowską a Martinem Lewandowskim, który jest współzałożycielem KSW . Nie jest bowiem tajemnicą, że była karateczka usłyszała już propozycję, by zawalczyć w oktagonie. Opowiedziała zresztą o tym w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

To było dosyć zabawne, ponieważ byliśmy na kawie z Martinem i powiedział mi, że to dwa lata przygotowań, dwóch trenerów, a ja mówię: 'wiesz, ja muszę z mężem porozmawiać, bo będziemy teraz starać się o dziecko'. Wyszłam ze spotkania i po godzinie była już informacja w mediach. Mój mąż dowiedział się o tym z prasy i pyta: 'Ania, co ty kombinujesz? Co to za artykuły?'. Kiedyś powiedziałam do Roberta, że gdyby nie to, że jestem jego żoną, pewnie wzięłabym udział w takim wydarzeniu - przypomina jej słowa "Fakt".