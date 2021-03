Anna-Maria Sieklucka burzy się na pytanie o kontrakt z Lipińską. "NIE BĘDĘ O TYM ROZMAWIAĆ!" (WIDEO)

Dzięki erotycznej powieści "365 dni" Blanka Lipińska w błyskawicznym tempie awansowała do pierwszej ligi polskiego show biznesu. Komercyjny sukces książki sprawił, że świeżo upieczona celebrytka postanowiła przenieść miłosne perypetie Laury i Massimo na ekrany kin.

Filmowa wersja "365 dni" została dosłownie zmiażdżona przez krytyków - niektórzy okrzyknęli nawet dzieło mianem "nienawistnej fantazji o gwałcie". Dzieło Blanki doczekało się nawet siedmiu nominacji do Złotych Malin.

Fani erotycznych wypocin Blanki wyczekują rozpoczęcia zdjęć do kolejnej części. Tymczasem nam udało się dowiedzieć, że niektóre zapisy umowy z Blanką Lipińską i produkcją filmu są szczególnie kłopotliwe dla aktorki.

Anna-Maria Sieklucka nie może nawet ingerować w długość włosów ani, co dla niej wyjątkowo istotne, starać się o dziecko. W rozmowie z Michałem Dziedzicem Sieklucka niechętnie odniosła się do pogłosek, twierdząc, że to właśnie kontakt zabrania jej wypowiadania się w tej kwestii.