Anna Markowska relacjonuje kąpiel w WANNIE w towarzystwie pupila: "Moja słodka walentynka"

LUDZIE ROZMNAŻAJĄ TE CIERPIĄCE PSY!!! To nie jest wilk. To biedne ciałko stworzone z wad genetycznych dla zachcianek i kasy. Dlaczego nie adoptujecie pieska ze schroniska, tylko wspieracie ten proceder?! Nie chce żeby to źle zabrzmiało - ale to jest karykatura wilka - to nie są zdrowe geny ;( CIERPIĄCA😭 nie umniejszam tym psom, ale krew mnie zalewa, jak ktoś kupuje, bo moda. A taki kundelek ze wsi to im się nie podoba. Po co to robią? To jest straszna próżność. Moja sąsiadka ma buldoga francuskiego - suczkę - i ma tyle chorób biedna, musi jej myć specjalnie skórę i ma maści lecznicze, była z hodowli, nie stowarzyszenia. Nie wiem, dlaczego FCI uznaje tą „rasę”. To PSY SKRZYWDZONE PRZEZ ZACHCIANKI CZŁOWIEKA 😰 Kocham psy i naprawde nie chce, żeby ten komentarz brzmiał źle, wpłacam na zwierzęta i zgłaszam jak cierpią i odebrali 1 psa interwencyjnie.Nie odbierzcie tego tak. I potem coraz więcej ich, bo modny na instagrama. Ta rasa jest szeroko promowana. To samo jest z każdym kotem zwislouchym - te uszka są przez wadę genetyczna rzutująca na cały organizm biednego kotka, a to nie jest gen tylko od kształtu uszu. I ludzie rozmnazaja, tyle ze nie sa w ogóle uznawane za rasę i dobrze, bo to rozmnażanie krzywdzenia. Wiecie, jak te koty cierpią? Współczuję wszystkim mopsom, buldgogom, kotom zwislouchym i innym pokrzywdzonym przez pazerność i modę.