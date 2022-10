Anna Wendzikowska dziękuje za wsparcie i publikuje historie identyfikujących się z nią internautów! "Przekopuję się przez wiadomości"

Hehehe 25 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Naprawde jej wspolczuje. To sie nadaje do sadu I na pewno zostalaby przywrocona do swoich obwiazkow. Warto zawalczyc. Niestety smie twierdzic, ze jej email nie wiele zdziala w tym srodowisku. Cala ta ekipa, ktora mobbinguje i napastuje to towarzystwo wzajemnej adoracji, przechodzace z jednej do drugie tv. Ile oob juz odeszlo z tvn i przeszlo do tvp i polsat? Moznaby mnozyc. Oni dobrze wiedza w waking okolicznosciach musieli szukac nowego miejsca zatrudnienia. Np. dla wojewodzkiego to juz jest ostatnia tv, jak go z tej wywala, to bedzie musial pracowa dla tvp, albo trwam😀😃😄😁😅🤣😂