Anna Wendzikowska ujawnia, ile zarabiała w TVN "za cztery minuty wywiadu". Dużo?

Anna Wendzikowska ujawnia, ile zarabiała w TVN

Płacą tylko za ten, który zostanie wyemitowany. Wiele nie ujrzało nigdy światła dziennego. (...) Różnie płacił, a powiem wam, co mi tam. Zaczynało się to chyba od 700 zł, ale ja sobie wynegocjowałam 1,5 tys. zł - odpowiedziała Wendzikowska.

Dziennikarka podkreśliła, że mimo krótkiego czasu trwania wywiadów, starała się zadawać ciekawe pytania, by poznać prawdziwą osobowość rozmówców. Wendzikowska opowiedziała również o swoich doświadczeniach z gwiazdami. Zaznaczyła, że spotykała się z różnymi reakcjami, od mądrych po mniej zrozumiałe. Dziennikarka podkreśliła, że traktowała swoich rozmówców jak zwykłych ludzi, co często prowadziło do zaskakujących sytuacji.