Antek Królikowski chwali się rodzinną sielanką, publikując nagranie Izabeli z małą Jadwigą

Śmieszni jesteście z tym oburzeniem, że on ma kochankę. Rozwód mógłby mieć pół roku po ślubie, skoro i tak nie zamieszkał z żoną, jedyne co go przedłuża to kłótnie o pietruszkę i rozprawy jedna co pół roku. Nic dziwnego, że czuje się bardziej partnerem nowej dziewczyny niż mężem żony, podpis na akcie małżeństwa nic tu nie zmieni.