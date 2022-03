Antek Królikowski ODWIEDZIŁ SYNA! Pokazał nawet nagranie...

Trasti 19 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Smutne to tatus od swieta a na kobiete spada wszystko noce pieluchy choroby Ale z 2 strony nigdy juz nie odzyska tego czasu tej wiezi 1 syn kto wie czy nie ostatni . Mysli ze bedzie wiecznie mlody a nie bedzie i kiedya o jego instagramowo celebryckie zycie sie skonczy i co mu zostanie? Zal mi go i nie wiem co kobiety w nim widza.. wyglada jak piz... zachowuje sie jeszcze gorzej .. a czemu ona w ogole wpuszcza go za prog to nie wiem🤷‍♀️