Arkadiusz Janiczek zdradza, jak wygląda jego życie po rozpadzie małżeństwa: "Przyjeżdżam do mamy i zabieram się za RĄBANIE DREWNA"

Arkadiusz Janiczek to znany polski aktor, który zdobył popularność rolą Rudego w serialu "Złotopolscy". Od niemal trzech dekad związany jest też z Teatrem Narodowym, gdzie występuje w wielu spektaklach. Jego największym sukcesem filmowym była główna rola męska w "Placu Zbawiciela" , za którą był nominowany do najważniejszych nagród filmowych w Polsce.

Problemy prywatne Arkadiusza Janiczka. Żona wyprowadziła się z domu

Choć artysta ma na koncie wiele udanych ról w filmach i serialach, to znacznie więcej zainteresowania wzbudza jego życie prywatne. Pod koniec 2023 roku w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że uchodzące za wyjątkowo udane małżeństwo bogobojnego aktora z żoną Anną rozpadło się. Pudelek skontaktował się wówczas z kobietą i okazało się, że ta złożyła przeciwko znanemu mężowi pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie i wniosek o eksmisję. Anna Janiczek ujawniła, że o oficjalne zakończenie małżeństwa stara się już od ponad roku. Jak twierdzi, była zmuszona wyprowadzić się ze swojego domu wraz z córkami - Niną i Lilą. Finansistka zaznaczyła również, że zdecydowała się zabrać głos publicznie ze względu na to, że ojciec jej dzieci w udzielanych wywiadach zaklinał rzeczywistość i jak gdyby nigdy nic opowiadał o ich "szczęśliwej" rodzinie.

W sierpniu 2022 roku złożyłam pozew o rozwód, domagając się orzeczenia o winie męża oraz jego eksmisji z naszego wspólnego mieszkania. Nie wchodząc w szczegóły (bo sprawa się wciąż toczy), mam w ręku bardzo mocne dowody na to, że nasze małżeństwo od dłuższego czasu nie układało się najlepiej. Z winy męża. Przetrwaliśmy 16 lat jako małżeństwo, ale w grudniu ubiegłego roku sytuacja stała się na tyle trudna, że to ja byłem zmuszona opuścić nasze mieszkanie wraz z naszymi córkami, które mają obecnie 16 i 14 lat. Mąż nie wykazał chęci zmiany miejsca zamieszkania. (...) Niestety, moje decyzje i postępowanie w sprawie rozwodu, a także fakt, że się wyprowadziłam, zupełnie nie docierają do mojego męża. On nadal udziela wywiadów, w których twierdzi, że nasze małżeństwo jest w doskonałej kondycji, że "jesteśmy szczęśliwi, a kluczem do tego szczęścia jest "wiara w Boga oraz wartości katolickie". Niestety, nasza starsza córka nie miała okazji widzieć go od grudnia. Jest nazywana w tych wywiadach "starszą pociechą", chociaż faktycznie nie utrzymuje kontaktu z ojcem - opowiadała Pudelkowi.