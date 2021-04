Artur Barciś zaszczepił się na koronawirusa... 140 kilometrów od Warszawy (ZDJĘCIA)

W celu przyjęcia szczepionki na koronawirusa Artur Barciś musiał urządzić sobie nie lada wycieczkę. Aktor nie miał jednak zamiaru narzekać i zaszczepił się we wsi Żelazna Rządowa w gminie Jednorożec. Mieszkańcy przyjęli go wyjątkowo ciepło.

Kilka dni po opublikowaniu nagrania w sieci Artur Barciś ogłosił, że udało mu się dołączyć do grona ozdrowieńców. Wraz z początkiem kwietnia artysta w końcu mógł natomiast zaszczepić się przeciwko COVID-19. Aby zgłosić się na szczepienie aktor musiał się jednak nieco namęczyć. 64-latka skierowano bowiem do punktu we wsi Żelazna Rządowa w gminie Jednorożec, która jest oddalona od Warszawy o ponad 130 kilometrów.