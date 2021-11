Barbara Kurdej-Szatan optymistycznie WRÓCIŁA NA INSTAGRAM i... pisze o słońcu. "Rośnie we mnie nadzieja"

ZROZUMIAŁE 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Całkowicie zrozumiałe jest, że właśnie Gazeta Wyborcza zrobiła wywiad z Barbarą K.-Sz. Dziennik ten jest w Polsce na pierwszym miejscu nienawiści do PiS, Jarosława Kaczyńskiego i tego, co określa się słowami „naród”, „polskość”, „patriotyzm”. Redaktorem naczelnym GW jest od czasu jej powstania Adam Michnik (Aaron Szechter). Jego ojciec Ozjasz Szechter był przed IIWŚ wysokim rangą funkcjonariuszem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (część KPP – Komunistycznej Partii Polski), postulującej… oderwanie Lwowa oraz okolic od Polski i przyłączenie do komunistycznej Ukrainy, czyli stalinowskiego ZSRR. W 1934 roku został skazany na 8 (!) lat więzienia za „próbę zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i zastąpienia go ustrojem komunistycznym”. Wystarczy?