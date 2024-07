Beata Kozidrak gorzko o emeryturze: "Nigdy nie liczyłam na nasz system"

Niedawno Beata Kozidrak udzieliła wywiadu dla serwisu gazeta.pl. W rozmowie poruszyła między innymi temat emerytur dla gwiazd. Jest to temat, który budzi wiele kontrowersji i emocji. Znane osoby często bowiem narzekają na niskie świadczenia emerytalne, które otrzymują. Jakie jest zdanie Kozidrak na ten temat?

Beata Kozidrak bezlitośnie o emeryturze

Życie nauczyło mnie inwestowania i ja nigdy nie liczyłam na nasz system, na opiekuńczość państwa . Raz jako jedna z licznych firm, bo ja mam firmę, dostałam dotację, która pomogła żyć moim pracownikom, bo oni nie mieli za co żyć w okresie pandemii - wyznała artystka.

Tak jak wielu artystom, dostało mi się za to. Ja nie brałam tego do siebie, bo najważniejszy był moment, że mogłam im pomoc. Wiedziałam, że nie wyjadą do innego kraju, tylko zostaną przy mnie i będziemy potem wspólnie dalej grać koncerty - powiedziała wokalistka, cytowana przez gazeta.pl.