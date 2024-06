Beata Kozidrak pognała prosto do busa po występie w Opolu. Nagrano, jak UCIEKA (?) przed dziennikarzami (WIDEO)

Beata Kozidrak wystąpiła w Opolu. Jej występ nie przeszedł bez echa

Festiwal w Opolu jak co roku przyciągnął do stolicy polskiej piosenki masę dziennikarzy i fotoreporterów. Obecna na miejscu redakcja portalu ShowNews zdołała udokumentować zaskakujące zachowanie Beaty Kozidrak za kulisami koncertu. Wykonawczyni hitu "Szklanka wody" nie poszła śladem kolegów z branży i tuż po występie pognała w asyście pracowników do podstawionego nieopodal sceny auta. Na nagraniu widać, że artystka nie była skora do rozmów z czekającymi na nią dziennikarzami. W trakcie przemarszu do samochodu zdążyła tylko zapozować jednemu z fotoreporterów, pokazując symbol pokoju.