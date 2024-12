Beata Kozidrak smutno o emeryturze: "Nigdy nie liczyłam na nasz system"

Temat świadczeń emerytalnych gwiazd od lat rozgrzewa media do czerwoności. W sieci regularnie pojawiają się informacje na temat znanych czy lubianych, którzy narzekają na wypłatę z ZUS-u. Maryla Rodowicz jakiś czas temu psioczyła, że dostaje zaledwie nieco ponad 1600 złotych, dlatego wciąż musi pracować. Również Alicja Majewska publicznie przyznała, że na jej konto wpływa "niewiele ponad 1000 złotych emerytury".

Bardzo często "głodowa emerytura" wynika z faktu, że przez wiele lat znani pracowali na umowę o dzieło, a więc nie opłacali podstawowych składek do ZUS-u. Chociaż na scenie przepracowali lata, to często ich emerytury nie przekraczają dwóch tysięcy złotych. Lista gwiazd, które opowiedziały o swoich lepszych lub gorszych świadczeniach, nie należy do najkrótszych.