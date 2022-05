Beata Kozidrak zeznała, że zarabia 10 tysięcy miesięcznie. Tabloid postanowił WYLICZYĆ jej zarobki

Ewa 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

IZBA DYSCYPLINARNA POWINNA BYĆ, PONIEWAŻ SĘDZIOWIE, KTÓRZY ŁAMIĄ PRAWO, ALBO WYDAJĄ RAŻĄCO NISKIE WYROKI, POWINNI ZOSTAĆ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ, ALE OPOZYCJA Z POMOCĄ UNII EUROPEJSKIEJ ROBI WSZYSTKO, ABY DO TEGO NIE DOPUŚCIĆ, A NAM MYDLI OCZY RZEKOMYM BRAKIEM DEMOKRACJI W POLSCE. PAMIĘTAJCIE O TYM W CZASIE WYBORÓW DO SEJMU