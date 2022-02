Beata Tadla ładuje baterie po pobycie w szpitalu, podziwiając płaszczki na urlopie Dubaju (FOTO)

W połowie stycznia tabloidy w Polsce rozpisywały się na temat stanu zdrowia Beaty Tadli. Dziennikarka nagle trafiła do szpitala, co według niektórych serwisów spowodowane było zapaścią. Na internetowych forach pojawiły się spekulacje podsycane przez zwolenników teorii spiskowych. Oczywiście nie miały one żadnego pokrycia w rzeczywistości.