Beata Tadla odpowiada na apel Macieja Orłosia i stwierdza: "Telewizja Polska przedstawia RZECZYWISTOŚĆ ALTERNATYWNĄ"

Tak jest i teraz, a Tadla w rozmowie z Plejadą postanowiła odnieść się do niedawnego apelu Macieja Orłosia do dziennikarzy związanych z TVP. Kilkanaście dni temu nawiązał on do materiału Macieja Sawickiego, który nieoczekiwanie uderzył w "nieustraszoną dziennikarkę" Kingę Rusin i kilka innych osób, które, jego zdaniem, zaliczają się do tzw. "pseudoelit".