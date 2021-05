Beata Tadla PIERWSZY RAZ zabrała męża na ściankę! (ZDJĘCIA)

W końcu przyszedł i czas na to, by zabrać Michała na ściankę. W związku z obluzowanymi obostrzeniami Beata otrzymała zaproszenie do Warszawskiej Opery Kameralnej na najważniejsze wydarzenie 30. Festiwalu Mozartowskiego - premierę spektaklu "Don Giovanni". Podczas sobotniego wyjścia towarzyszył jej oczywiście mąż. Zakochani ochoczo pozowali razem przed obiektywami fotoreporterów, dumnie stojąc na czerwonym dywanie. Podczas gdy zaprawiona w boju Tadla posyłała w stronę fotografów uśmiechy, Cebula sprawiał wrażenie nieco spiętego i onieśmielonego fleszami...