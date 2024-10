Ben Affleck spędził wieczór z Jennifer Garner. Na miejscu pojawiła się też Jennifer Lopez

Człowiek jest nie doskonały i bładzi, podstawa to milosc i wiara. Poprostu im sie w glowkach poprzewracalo od kasy. A to co sie teraz dziej jaka jest nagonka na wiare i mlodzi nie chodza na religie a matki na to pozwalaja to idzie w bardzo zla droge. Dlaczego nie daje sie dziecku wyboru. Tak protestuja zeby nie zabijac poczetego dziecka a ja sie pytam dlaczego nie daje sie dziecku malemu wyboru czy chce chodzic na religie i do kosciola. Powinno sie karac takie matki ze tak wychowuja pozniej z tego gwalciciele bandyci i zwyrodnialcy sie rodza. Maly czlowiek nie wie co dla niego jest dobre i nie powinno sie za niego wybierac do 18 roku zycia powiniej chodzic na religie a pozniech jak juz jest dorosly to niech ma wybor ale juz wtedy wie co chce. A matki niech nie chodza ale dziecku niech nie odbieraja wyboru.