Ben Affleck zadał Jennifer Lopez "CIOS W SERCE" i to w dzień jej urodzin. Źródło bliskie artystce mówi o "ostatecznej zniewadze"

Witam.Moj chłop nie pomaga mi w obowiązkach domowych i jest Ślązakiem.Nie wyrzuca śmieci gotować nie umie nie podlewa naszych kwiatków pranie nie umie robić sprzątać mu się nie chce.Jedyne co robi to zmywa po sobie naczynia i wkłada swoje ubrania do szafki.Poeiedzial że nie umie tego robić i nie chce pomagać to ja nie nalegam.Caly dom jest na mojej głowie a on przynosi pieniądze.Jest to trochę przykre że człowiek nie ma w nim pomocy ale nic na siłę.On chyba ma wbite do głowy jak Ślązacy że to kobieta ma zajmować się domem a oni są leniwi i im się nie chce