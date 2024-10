Bianca Censori na starych zdjęciach wygląda jak kompletnie inna osoba. Pod okiem męża zmieniła się nie do poznania

Zobacz także: Nykiel i Jeschke odpadli z "TzG" z rąk Pavlović: „Mi jest przykro, że zadecydowali jurorzy. Niesprawiedliwe było to, że…”

Bianca Censori na starych zdjęciach jest nie do poznania

W obliczu najnowszych informacji o problemach małżeńskich Censori może pochwalić się sporym medialnym zainteresowaniem. Nie da się ukryć, że to właśnie Kanye uczynił ze swojej ukochanej pełnoetatową celebrytkę. W przeszłości kobieta projektowała m.in. biżuterię. Z czasem zasiliła szeregi modowego imperium męża. To właśnie przy raperze przeszła ogromną metamorfozę.

Zanim Bianca została żoną Kanye, miała długie włosy i ubierała się skromniej niż teraz. Według medialnych doniesień to Kanye jest odpowiedzialny za drastyczną zmianę wizerunku, albowiem miał ustalać to, jak ukochana ma się ubierać. W sieci krążą jednak materiały z czasów, gdy jej wygląd nie budził aż takich kontrowersji. Warto dodać, że nie było to wcale tak dawno...