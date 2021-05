Big Cyc komentuje aferę wokół nowej wersji "Makumby": "To nie jest kraj dla DOBRYCH LUDZI"

Niestety do wypromowania zbiórki na szczytny cel muzycy wykorzystali piosenkę "Makumba", której tekst już wcześniej uznawany był za "problematyczny", a teraz w dodatku "wzbogacono" go, dodając fragmenty o "białasach", "wielkiej biedzie" i "pełnych brzuszkach". W teledysku wystąpiły afrykańskie dzieci.

Ta piosenka jest o ich szkole, a jest to coś, co mają tam najcenniejszego. I taka jest PRAWDA wyśpiewana w piosence. Także w tym fragmencie, który był najbardziej krytykowany o tym, że "białas" (misjonarz Benek Piątek) przyjechał tam, w to zapomniane przez WAS WSZYSTKICH miejsce i zbudował tym dzieciakom radość i nadzieję. Te dzieci świetnie odnajdują się w rytmie, w muzyce i w tańcu, bo to jest ich dziedzictwo kulturowe. I przez muzykę najłatwiej do nich dotrzeć ze szlachetnym przesłaniem całej akcji, które brzmi INSTRUMENTY ZAMIAST BRONI.